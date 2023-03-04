LaLiga'nın 24. haftasında Girona'yı 3-2 yendikleri maçta takımının 2 golünü atan Enes, bu formayla üç sezonda ligde attığı toplam gol sayısını 30'a çıkardı.

Enes, Getafe'nin LaLiga'daki en golcü futbolcuları istatistiğinde Roberto Soldado'yu (29) geçerek, 4. sıraya yükseldi.

Listede Jaime Mata ligde 31 golle 3. sırada bulunurken, ilk ikide Angel Rodriguez (36) ve Manu del Moral (37) yer alıyor.

Gök-mavililerde Kral Kupası ile birlikte toplamda 32 golü olan 25 yaşındaki Enes ayrıca Getafe formasıyla tüm turnuvalarda en fazla gol atan futbolcularda Daniel Güiza'nın (31) önüne geçerek 8. sıraya yükseldi.

Enes, Barcelonalı Robert Lewandowski'nin 15 golle lider olduğu bu sezon LaLiga'daki gol krallığı ise yarışında 10 golle 4. sırada bulunuyor.