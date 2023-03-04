Kayserispor ile Fenerbahçe, RHG Enertürk Enerji Stadı karşılaştı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanından 3 puanla döndü. Sarı lacivertlilerin gollerini 6. dakikada Valencia, 67. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Kayserispor'un golünü ise 90+5. dakikada Arif Kocaman attı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, puanını 51'e çıkardı. Çağdaş Atan'ı çalıştırdığı Yukatel Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Valencia 23 gole ulaştı

Sarı-lacivert forma altında 100. maçına çıkarak ‘dalya’ diyen ve Fenerbahçe tarihindeki en golcü 10. isim olan Ekvadorlu forvet Enner Valencia, Süper Lig’de gol krallığı listesinde de zirvede yer alıyor.

Bu sezon 20 lig maçında 23 gole ulaşan Valencia’nın UEFA Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

Deplasmandaki yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Fenerbahçe, bu galibiyet ile dış sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmış oldu. Sarı-lacivertliler, söz konusu seride 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligin ilk yarısı oynanan karşılaşmayı da Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Szalai, 58. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Süper Lig’de cezalı duruma düştü.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Kemen ile buluşturdu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top rakip defanstan döndü.

GOL - 6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Lincoln Henrique'nin ceza sahasına ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Arda Güler kaleci ile karşı karşıya kaldı. Arda Güler çalım atarak rakibini geçmek isterken, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu çeldi.

21. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasına gelen ortaya Szalai'nin kafa vuruşu sonrası kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda, kaleci Altay Bayındır topu kornere gönderdi.

29. dakikada Thiam'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'dan döndü.

33. dakikada sol kanatta meşin yuvarlakla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına ortasına Kemen'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - 68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Zajc'ın pasıyla topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Mor'un sert şutu sonrası top yandan az farkla auta çıktı.

GOL - 90+5 dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Arif Kocaman kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar.

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Carole (Dk. 42 Uzodimma), Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Campanharo (Dk. 66 Emrah Başsan), Kemen (Dk. 82 İlhan Parlak), Ali Karimi, Cardoso, Mane (Dk. 66 Gavranovic), Thiam (Dk. 82 Ramazan Civelek).

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique, Arao, Crespo (Dk. 46 Zajc), Arda Güler (Dk. 60 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 87 Serdar Aziz), King (Dk. 78 Emre Mor), Valencia (Dk. 87 Serdar Dursun).

Goller: Dk. 6 Valencia, Dk. 68 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 90+5 Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 58 Szalai (Fenerbahçe)