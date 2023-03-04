Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeljeznicar-Sloboda maçında depremzede çocuklar için oyuncak toplandı
[Fotograf: AA]
Zeljeznicar ile Sloboda takımları arasında oynanan maçta, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak toplandı.
Bosna Hersek Premier Futbol Ligi'nde Zeljeznicar ile Sloboda, başkent Saraybosna'daki Grbavica Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
[Fotoğraf: AA]
Ülkedeki insani yardım kuruluşu pomozi.ba ile Zeljeznicar Futbol Kulübü iş birliğinde organize edilen oyuncak toplama kampanyasına, Zeljeznicar ile Sloboda arasındaki maçı izlemeye gelen taraftarlardan büyük destek geldi.
Taraftarlar beraberlerinde getirdikleri oyuncaklarla tribünlerdeki yerlerini alırken, bir kişinin "Biz kardeşiz" yazılı Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarının bulunduğu atkı açması dikkati çekti.
[Fotoğraf: AA]
Pomozi.ba tarafından yapılan açıklamada, oyuncakların depremzede çocuklara, önümüzdeki günlerde gönderilmek üzere hazırlanacağı bildirildi.
Etiketler: Bosna Hersek Deprem
Son Haberler
- 18:56
- 18:51
- 18:36
- 18:24
- 17:47
Sıradaki Haber
Trabzonspor sahasında 726 gün sonra kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz