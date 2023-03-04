Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City iki golle kazandı
[DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Newcastle United'ı 2-0 yendi.
Ligin 26. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, 15. dakikada Phil Foden ve 67. dakikada Bernardo Silva'nın attığı gollerle müsabakadan 2-0 galip geldi.
Bu sonuçla 58 puana ulaşan Manchester City, maç eksiği bulunan lider Arsenal ile arasındaki farkı 2 puana indirdi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Newcastle United ise 41 puanla 5. sırada yer aldı.
Etiketler: Manchester City Premier Lig
Son Haberler
- 18:56
- 18:51
- 18:36
- 18:24
- 17:47
Sıradaki Haber
Marko Guduric 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz