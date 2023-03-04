Ligin 26. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Phil Foden ve 67. dakikada Bernardo Silva'nın attığı gollerle müsabakadan 2-0 galip geldi.

Bu sonuçla 58 puana ulaşan Manchester City, maç eksiği bulunan lider Arsenal ile arasındaki farkı 2 puana indirdi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Newcastle United ise 41 puanla 5. sırada yer aldı.​​​​​​​