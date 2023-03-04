Süper Lig’in 24. haftasında HangiKredi Ümranyiespor maçı öncesi Trabzonspor’da, Anastasios Bakasetas’ın sakatlandığı açıklandı.

Trabzonspor kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, Bakasetas’ın dün yapılan idmanda sol uyluk ön bölgesinde ağrı hissettiği için bugün MR görüntülemesi yapıldığı ve sonucunda sol uyluk ön bölgede kas (rectus femoris) yaralanması tespit edildiği açıklandı.

Tedavisine başlanan Bakasetas, Ümraniyespor maçında oynayamadı.