Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzonspor'da Bakasetas sakatlandı
Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas, sol uyluk ön bölgesinde kas yaralanması olduğu için Ümraniyespor maçı kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lig’in 24. haftasında HangiKredi Ümranyiespor maçı öncesi Trabzonspor’da, Anastasios Bakasetas’ın sakatlandığı açıklandı.
Trabzonspor kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, Bakasetas’ın dün yapılan idmanda sol uyluk ön bölgesinde ağrı hissettiği için bugün MR görüntülemesi yapıldığı ve sonucunda sol uyluk ön bölgede kas (rectus femoris) yaralanması tespit edildiği açıklandı.
Tedavisine başlanan Bakasetas, Ümraniyespor maçında oynayamadı.
Etiketler: Trabzonspor
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