Aski Spor Kulübünden yapılan açıklamada, geçen yıl 10-18 Eylül'de Belgrad'da yapılan organizasyonun üçüncülük maçında Soner'in İtalyan güreşçi Frank Chamizo'la karşılaştığı hatırlatıldı.

"Soner Demirtaş, rakibinin dopingli çıkması sonucu 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 74 kiloda ülkemize dünya üçüncülüğü kazandırdı."

Bu kararla Türkiye'nin 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 4 altın, 4 bronz olmak üzere 8'e yükseldi.