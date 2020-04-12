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Chelsea'nin efsane kalecisi Peter Bonetti hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Chelsea'nin efsane futbolcularından "The Cat" (Kedi) lakaplı eski kaleci Peter Bonetti, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Londra ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Chelsea'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldı.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.
Chelsea formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinde en fazla maça çıkan 2. oyuncu olan Peter Bonetti, İngiltere Milli Takımı ile 1966 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
All of us at Chelsea Football Club are deeply saddened to announce the passing of our brilliant former goalkeeper, Peter Bonetti, who made an incredible 729 appearances for the Blues…— Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 12, 2020
Etiketler: chelsea Peter Bonetti The CatSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 18:22
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