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Kerim Abdul Cabbar'dan koruyucu gözlük bağışı
[Fotoğraf: AA]
Basketbolun yaşayan efsanelerinden Kerim Abdul Cabbar, Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs ile mücadeleye destek verdi. Kerim Abdul Cabbar, San Diego Sağlık Merkezi çalışanlarına 900 koruyucu gözlük bağışladı.
Basketbolun yaşayan efsanesi Kerim Abdul Cabbar, koronavirüs salgınına karşı harekete geçti.
72 yaşındaki efsane, San Diego'daki sağlık merkezi çalışanlarına, 900 koruyucu gözlük bağışladı.
Basketbolun yaşayan efsanelerinden Kerim Abdul Cabbar, Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs ile mücadeleye destek verdi.— TRT Spor #EvHayatDolu (@trtspor) April 11, 2020
Kerim Abdul Cabbar, San Diego Sağlık Merkezi çalışanlarına 900 koruyucu gözlük bağışladı. pic.twitter.com/zQkFu93ucn
Hastanede alkışlar ile karşılanan Abdul Cabbar, ilk gözlüğü de kendi denedi. Kerim Abdul Cabbar, salgına karşı özveriyle çalışan hastane personeline teşekkür etti.
Sağlık merkezinin yöneticisi Chris Van Gorder de verdiği destek için Kerim Abdul Cabbar'a teşekkür etti.
Etiketler: Kerim Abdul Cabbar koruyucu gözlük bağışı koronavirüsSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 17:33
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