Haber Giriş: Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İbrahim Erkal'ı unutmadı
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı vefat yıl dönümünde hazırladığı video kliple andı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile özdeşleşmiş olan Erzurumlu sanatçı için hazırlanan video klipte sanatçının sevilen şarkıları yer alırken, BB Erzurumspor taraftarının yaptığı 'Canısı' koreografisi de kullanıldı.
"12 Nisan 2017’de beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılan ve 11 Mayıs 2017’de hayata veda eden çok kıymetli İbrahim Erkal’ı rahmetle ve özlemle anıyoruz. Unutma, unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Mekanın Cennet Olsun #UnutmayacağızCanısı”
#UnutmayacağızCanısı #Canısı#İbrahimErkal#Erzurumspor pic.twitter.com/eLCMs8zVj1— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) April 12, 2020
Etiketler: ibrahim erkal Büyükşehir Belediye ErzurumsporSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 16:47
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