Haber Giriş: Kaynak: AA
Rogers Kupası'nın kadınlar turnuvası ertelendi
[Fotoğraf: Tennis Canada]
Kanada'nın Montreal kentinde 7-16 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Rogers Kupası'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Tennis Canada'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvanın 6-15 Ağustos 2021'de düzenleneceği aktarıldı.
Öte yandan, Toronto şehrinde 8-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan erkekler turnuvasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Rogers Kupası yeni tip koronavirüs salgını tenisSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 16:25
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