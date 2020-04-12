Haber Giriş: Kaynak: AA
Göztepe'nin kedisi "totem" hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Göztepe Spor Kulübü]
Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı 2016-2017 sezonunda kulüp çalışanları tarafından sahiplenilip "Totem" ismi verilen kedi, sahibi tarafından gezdirilen bir köpeğin saldırısı sonucu telef oldu.
Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan ve Totem'in fotoğrafının da paylaşıldığı açıklamada, "Uzun yıllardır kulübümüzün ve Güzelyalı sakinlerinin neşesi olan Totem, üzücü bir şekilde hayatını kaybetti. Dün gerçekleşen olayla ilgili görüntüler tespit edilip İzmir Emniyeti ile paylaşılmıştır. Seni özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Uzun yıllardır kulübümüzün ve Güzelyalı sakinlerinin neşesi olan Totem üzücü bir şekilde hayatını kaybetti. Dün gerçekleşen olayla ilgili görüntüler tespit edilip İzmir Emniyeti ile paylaşılmıştır. Seni özleyeceğiz Totem pic.twitter.com/E8wgWAYyia— Göztepe Spor Kulübü #SosyalMesafeyiKoru (@Goztepe) April 12, 2020
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