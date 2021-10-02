Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea üç puanı 3 golle geçti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, sahasında Southampton'ı 3-1 yendi.
Stamford Bridge Stadı'nda Southampton'ı ağırlayan Chelsea, ilk yarıyı 9. dakikada Chalobah'ın attığı golle 1-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 61. dakikasında skora dengeyi getiren golü atan Ward-Prowse, 77. dakikada kırmızı kart görerek konuk takımı 10 kişi bıraktı.
Bu dakikadan sonra rakibi üzerinde baskıyı artıran başkent ekibi, 84. dakikada Werner ve 89. dakikada Chilwell'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Puanını 16'ya çıkaran Chelsea, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon galibiyeti bulunmayan Southampton ise 4 puanla 17. sırada yer alıyor.
Etiketler: Premier Lig Chelsea
Son Haberler
- 20:17
- 20:12
- 20:13
- 19:31
- 19:20
Sıradaki Haber
Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz