Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümit Milli Takımı'nda Yusuf Barası aday kadrodan çıkarıldı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Ümit Milli Futbol Takımı'nda AZ Alkmaarlı oyuncu Yusuf Barası'nın aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 12 Ekim Salı günü Kazakistan'a konuk olacak ay-yıldızlı takımda Yusuf Barası'nın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Öte yandan, bu oyuncunun yerine Bursaspor'dan Batuhan Kör milli takıma davet edildi.
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