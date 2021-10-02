Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 12 Ekim Salı günü Kazakistan'a konuk olacak ay-yıldızlı takımda Yusuf Barası'nın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Öte yandan, bu oyuncunun yerine Bursaspor'dan Batuhan Kör milli takıma davet edildi.