Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, Uluslararası Algarve pistindeki ilk yarışta 8. oldu.

Genç pilot, organizasyondaki ikinci yarışına 3 Ekim Pazar günü TSİ 14.30'da başlayacak.