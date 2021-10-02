Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli motosikletçi Can Öncü, ilk yarışı 8. bitirdi
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'de yapılan 11. ayağında ilk yarışı 8. tamamladı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, Uluslararası Algarve pistindeki ilk yarışta 8. oldu.
Genç pilot, organizasyondaki ikinci yarışına 3 Ekim Pazar günü TSİ 14.30'da başlayacak.
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