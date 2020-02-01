Cenk'siz Crystal evinde kayıp
Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Premier Lig'in 25. haftasında Cenk Tosun'un sakatlığından dolayı forma giymediği maçta Crystal Palace sahasında Sheffield United ile karşı karşıya geldi.
[Fotoğraf: Crystal Palace Spor Kulübü]
TRT SPOR'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Sheffield United 1-0 kazandı.
Mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada kendi kalesine kaleci Guaita attı.
Bu sonucun ardından Crystal Palace 30 puanda kalırken Sheffield United puanını 36'ya yükseltti.
Etiketler: Premier Lig Crystal Palace Sheffield UnitedSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 22:50
Yükleniyor lütfen bekleyiniz