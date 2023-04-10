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Spor
TRT SPOR 10.04.2023 12:00

Cenk Tosun Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş'ta Bitexen Giresunspor maçında sakatlanan Cenk Tosun, Trabzonspor deplasmanında formasından uzak kalacak.

Cenk Tosun Trabzonspor maçında yok
[DepoPhotos]

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin 35. dakikasında kasığından sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Gedson Fernandes'e bırakan Cenk'ten siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

31 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında bir yırtık tespit edildi. Ancak yırtığın büyük olmadığı ve golcü oyuncunun yaklaşık 1 hafta takımla antrenmanlara katılamayacak.

Bu yüzden Cenk, gelecek hafta dış sahada oynanacak Trabzonspor müsabakasında teknik heyet tarafından riske edilmeyecek.

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