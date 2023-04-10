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Spor
AA 10.04.2023 11:45

Enkazından çıkartılan Hataylı sporcu hedeflerinden vazgeçmeyerek başarıya ulaştı

Depremin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkazdan çıkartılan Barış Üstün, zorluklara rağmen hedeflerinin peşinde koşarak Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Enkazından çıkartılan Hataylı sporcu hedeflerinden vazgeçmeyerek başarıya ulaştı
[Fotograf: AA]

Mustafa Kemal Mahallesi'nde Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'na hazırlanan 26 yaşındaki Barış Üstün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere evde yakalandı.

Evlerinin bir bölümü yıkılan Üstün, yaklaşık bir saat enkazda kaldı. Ayağından yaralanan Üstün, komşularının yardımıyla enkazdan çıkartıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Üstün'ün şampiyonaya hazırlandığı spor salonu da depremde yıkılınca Adana'ya yakınlarının yanına gitti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Madalyayı annesine moral olsun diye hediye etti

Üstün, Adana'da da salonların kapalı olmasından dolayı Şırnak'ın Cizre ilçesinde kendisi gibi şampiyonaya hazırlanan arkadaşının yanına yerleşti. Bir süre sonra çalışmalarına Antalya'da devam eden Üstün, daha sonra da İzmir'e geçti.

Depremin acısına rağmen çalışma azminden vazgeçmeyen genç sporcu, 1 Nisan'da İzmir'deki Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda yaklaşık 500 sporcunun katıldığı ve kendi kategorisindeki 14 kişi arasında 2. oldu.

İskenderun'a gelen Üstün, madalyayı çadırda kalan annesine moral olsun diye hediye etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hiç pes etmedi, aralıksız çalıştı

Üstün, depremde önce gardırop ardından molozlar üzerine düşmeye başladığını, öleceğini düşündüğünü söyledi.

Deprem sabahı antrenmana gideceğini aktaran Üstün, çantasını hazırlayıp yatağının yanına bıraktığını dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Üstün, enkazdan kurtarılınca aklına çantasının geldiğini anlattı.

"Beni enkazdan çıkartanlara ilk olarak 'Ağabey çantam içeride. Benim yarışmam var. Lütfen o çantayı da alır mısınız, antrenmanlara gideceğim.' dedim. Sağ olsunlar, onlar da çantayı aldılar. Hayalim vücut geliştirmede başarılar elde etmekti. O kupayı, madalyayı almak benim hayattaki en büyük hayallerim arasında yer alıyordu. Asla pes etmedim. Depremin psikolojik etkisini spora sarılarak atlatmaya çalıştım. Beni bu zorlu süreçte psikolojik olarak ayakta tutabilecek tek şeyin hedeflerime koşmak olduğunu biliyordum. Böyle hareket etmeseydim, sıkıntılarım artacaktı. Depremden sonra da düzenli ve disiplinli şekilde antrenmanlarıma devam ettim. Çok zorlu bir süreçten geçtim. Çok şükür başarıya ulaşabildim, hayallerime kavuştum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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