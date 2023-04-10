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Spor
TRT SPOR 10.04.2023 11:40

Okan Buruk ustaları geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sezonki başarısını önemli bir istatistikle süsledi. Maç başına 2, 4 puan puan ortalaması tutturan 49 yaşındaki çalıştırıcı bu kategoride kulüp tarihinin en başarılı ismi oldu.

Okan Buruk ustaları geçti
[Fotograf: AA]

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk resmi maçlarda aldığı sonuçlarla oyunculuktan sonra antrenör olarak da kulüp tarihine adını yazdırdı.

49 yaşındaki çalıştırıcı maç başı 2,4 puan ortalamasıyla eşine az rastlanan bir performansa imza attı. Okan Buruk bu sezon ligde 25, kupada 5 olmak üzere toplam 30 karşılaşmada 72 puan topladı.

Deneyimli teknik adam böylece Süper Lig’in kurulduğu 1959 yılından bu yana Galatasaray'da en yüksek puan ortalamasını tutturan isim oldu.

Bu rekor daha önce 2,37'yle Coşkun Özarı'ya aitti. Buruk ve Özarı'yı Gheorge Hagi takip etti. Rumen teknik adam 2,21'le sarı kırmızılı kulübün tarihindeki en yüksek üçüncü puan ortalamasını tutturdu.

Galatasaray’da kulüp tarihinde en uzun süre görev yapan ve en çok kupa kazanan Fatih Terim ise 1,99 puan ortalamasını yakaladı.

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