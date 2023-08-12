Cengiz Ünder Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Kendisini taşıyan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

"Avrupa'da yıllarca oynadıktan sonra Türkiye'ye dönmek çok özel. Süper Lig'de ilk oynadığım maç, Fenerbahçe'ye karşıydı. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Cengiz Ünder, transfer sürecinde Edin Dzeko ile sık sık konuştuğunu aktardı.

"Bana sürekli ne zaman geleceğimi soruyordu. Ben de ona sabretmesini söyledim. Sonunda bugün geldim ve çok mutluyum. Roma'da onunla çok güzel zamanlarımız geçti. Artık birlikteyiz. Ona daha çok gol attıracağım."

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak, en büyük hedeflerimden biri"

Milli oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini vurguladı.

"Ülkeme dönmek istediğimi menajerime söylemiştim. Yazın da sık sık görüşmeler olmuştu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak, şu an en büyük hedeflerimden bir tanesi. Öz güveni yüksek bir futbolcuyum. Sahaya çıktığımda da öz güvenimi herkese göstereceğim."

Transfer sürecinin biraz stresli geçtiğini söyleyen Cengiz Ünder, şunları kaydetti:

"Takıma hemen katılmak istiyordum. Marsilya ile kamptayken kafam buradaydı. Takımla antrenman yaparken bazı çekincelerim vardı. Ama sonunda da buraya geldim."

Cengiz Ünder, fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ifade etti.

"Şu an hazır olduğumu düşünüyorum. Bir an önce takımla antrenmanlara katılmak istiyorum. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak da hazırım."

Cengiz Ünder, basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra taraftarları selamlayarak kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.