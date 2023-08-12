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Spor
AA 12.08.2023 20:45

Al Nassr Ronaldo'nun 2 golüyle Arap Kulüpler Şampiyonası'nda zafere ulaştı

Al Nassr, Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hilal'i uzatmalarda 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Al Nassr Ronaldo'nun 2 golüyle Arap Kulüpler Şampiyonası'nda zafere ulaştı

Suudi Arabistan'ın Taif kentindeki King Fahd Stadı'nda oynanan finalde Al Hilal ile Al Nassr karşılaştı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Michael'in 51. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Abdulelah Al Amri'nin 71. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, Ronaldo'nun 74. dakikada attığı golle durumu 1-1 yaptı. Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, 98. dakikada kaydettiği golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Ronaldo'nun yanı sıra Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Anderson Talisca ve Alex Telles gibi oyuncuların forma giydiği Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk zaferini elde etti. Kadrosunda Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom ve Kalidou Koulibaly'yi bulunduran Al Hilal ise daha önce 2 kez şampiyon olduğu kupada 3. defa finalde kaybetti.

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