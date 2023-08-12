Hatayspor Pendikspor deplasmanında gol olup yağdı

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Atakaş Hatayspor, Pendikspor deplasmanında 5-1 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftası Pendikspor deplasmanında, Atakaş Hatayspor ev sahibi takımı 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın önemli anları

Gol 3. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Strandberg, uzak mesafeden yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından köşeye giderek ağlarla buluştu: 0-1.

9. dakikada Pendikspor beraberliğe yaklaştı. Thuram'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Görkem Bitin, yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler bu pozisyonda ayaklarıyla gole izin vermedi.

16. dakikada Pendikspor etkili geldi. Hatayspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası dışı sol çaprazında Halil Akbunar'da kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, kaleci Erce uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Gol 23. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Bertuğ Yıldırım çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyi çalımlamak istedi. Kaleci Burak Öğür'ün müdahalesi sonrasında meşin yuvarlak Görkem Sağlam'da kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla çaprazdan topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

39. dakikada Hatayspor yine etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Görkem Sağlam, soldan ceza sahasına hareketlenen Bertuğ Yıldırım'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

45+1. dakikada savunmadan atılan uzun top, Engin Can Aksoy'da kaldı. Bu futbolcunun pasında Bertuğ Yıldırım, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcunun şutunda kaleci Burak ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Ayrıntılar geliyor…



İlk 11'ler

Pendikspor: Burak, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Nuno Sequeira, Gökcan, Vukovic, Aosman, Halil, Thuram, Görkem.

Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Engin, Aburjania, Görkem, Bashiru, Carlos, Bertuğ, Joelson.

Goller: Dk. 3 Strandberg, Dk. 23 Görkem Sağlam, Dk. 46 Bertuğ Yıldırım, Dk. 57-85 Bashiru (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+4 Thuram (Pendikspor)

Sarı kart: Dk. 19 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok