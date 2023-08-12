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Spor
AA 12.08.2023 18:26

Fenerbahçe Cengiz Ünder'i açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için Olimpik Marsilya ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Cengiz Ünder'i açıkladı

Fenerbahçe, sosyal medya hesanından milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferini duyurdu.

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."


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