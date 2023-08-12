Fenerbahçe Cengiz Ünder'i açıkladı

Fenerbahçe, sosyal medya hesanından milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferini duyurdu.

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."