Konya'dan kazanan çıkmadı

Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 19.15’te başlayan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetti.
Karşılaşmada kartlar havada uçuştu. 3 kırmızı 6 sarı kartın çıktığı karşılaşmadan kazanan sesi çıkmadı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadında taraflar 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın önemli anları
Gol 5. dakikada konuk ekip öne geçti. Kenio'nun sol kanattan yerden ortasında İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1
45+2. dakikada Soner Dikmen'in uzaktan sert şutunda top, az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
46. dakikada Muric'in sağ kanattan yerden ortasında Cikalleshi'nin dokunamadığı topu kaleci Jensen uzaklaştırdı.
67. dakikada Moreno'nun sol çaprazdan sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.
Gol 85. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
90+1. dakikada ceza sahası içine gönderilen ortada Ahmet Oğuz'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Burak Pakkan, İstanbulspor lehine penaltıya hükmetti. Emir Kaan Gültekin'in kullandığı penaltı atışında kaleci Bernardoni gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Paz (Dk. 82 Uğurcan Yazğılı), Robert Muric (Dk. 56 Michalak), Soner Dikmen, Yunus Mallı (Dk. 56 Cicaldau), Moreno, Cikalleshi
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ethemi (Dk. 83 Vorobjovas), Ndao (Dk. 90 Kubilay Köylü), Kenio (Dk. 90 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz (Dk. 74 Vefa Temel)
Goller: Dk. 5 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 85 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 57 Cikalleshi, Dk. 80 Kahraman Demirtaş (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 61 Mehmet Yeşil, Dk. 74 İbrahim Yılmaz, Dk. 80 Loshaj (İstanbulspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 73 Ali Yaşar, Dk. 80 Okan Erdoğan (İstanbulspor), Dk. 80 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Hakan Yemişken