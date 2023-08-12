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Spor
AA 12.08.2023 17:16

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya ve İngiltere yarı finale çıktı

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya ve İngiltere yarı finale çıktı.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya ve İngiltere yarı finale çıktı
[Fotograf: AA]

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonuna, çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Ev sahibi Avustralya ile Fransa arasındaki mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı.

Yarı finalist penaltı atışları ile belli oldu

Penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Avustralya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Avustralya'nın yarı finaldeki rakibi, İngiltere ile tarihindeki ilk çeyrek finaline çıkan Kolombiya arasındaki maçla belirlendi.

İlk yarı, Kolombiya'dan Santos'un 44 ve İngiltere'den Hemp'in 45+7'nci dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

Russo'nun 63. dakikadaki golüyle sahadan 2-1 galip ayrılan İngiltere, şampiyonada peş peşe 3. kez son 4 takım arasına girdi.

Yarı finaller

Yarı finallerde İspanya ile İsveç 15 Ağustos'ta, Avustralya ile İngiltere ise 16 Ağustos'ta karşılaşacak.

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Dünya Kupası Avustralya İngiltere
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