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Spor
AA 12.08.2023 16:58

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de gerçekleştiriliyor.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde Motokros Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, sıralama turları ve ilk etap mücadeleleri yapıldı.

Şampiyonanın Kartepe yarışında sporcular, 750 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçmek için mücadele etti.

Katagoriler

13 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonada, Süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılacak.

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Motor Sporları Motosiklet Yarışı Kocaeli
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