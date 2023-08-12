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Spor
AA/İHA 12.08.2023 16:35

Fred Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Fred, İstanbul'a geldi.

Fred Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
[Fotograf: İHA]

Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İngiliz ekibi Manchester United’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Fred ile anlaşma sağladı.

30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a geldi.

Fred'i taşıyan uçak saat 15.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Fred aracına binmeden önce kendisini bekleyen sarı-lacivertli taraftarların yanına giderek el salladı.

Fred, Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi

Fred, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ailesiyle birlikte uçaktan taraftara seslendi.

"Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Geliyorum, yakında görüşürüz."


Fenerbahçe, daha önce yaptığı açıklamada Fred'in transferi konusunda kulübü Manchester United'la anlaşmaya varıldığını duyurmuş ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirip, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geleceğini belirtmişti.

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