Az Bulutlu 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.08.2023 16:01

A Milli Erkek Basketbol Takımı Bulgaristan ile karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ikinci maçında 13 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Bulgaristan ile karşılaşacak
[Fotograf: AA]

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, gruptan çıkmayı hedefliyor.

Millilerde turnuva öncesinde sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu, Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı kadrodan çıkarılan isimler oldu.

C ve D Grubu'nda ilk 2 sırayı alan takımlar, çapraz eşleşmeyle rakip olacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç'in yer aldığı D Grubu maçları da İstanbul'da oynanıyor.

ETİKETLER
A Milli Basketbol Takımı Basketbol Türkiye Basketbol Federasyonu Bulgaristan
Sıradaki Haber
Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Kuruçeşme'de tarihi bir bina çöktü
15:48
Atıl durumdaki ofislere konut ruhsatı imkanı
15:44
3 bin dönümlük buğday tarlası kül oldu
15:32
Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü’ne S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu
14:59
Eskişehir’de uyuşturucu imal edilen eve baskın : 1 gözaltı
15:27
Saraybosna Film Festivali 29'uncu kez kapılarını açtı
Melen Çayı'nın zorlu rafting parkurları adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
Melen Çayı'nın zorlu rafting parkurları adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
Saraybosna Film Festivali 29'uncu kez kapılarını açtı
Saraybosna Film Festivali 29'uncu kez kapılarını açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ