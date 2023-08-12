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Spor
AA 12.08.2023 15:48

Adana Demirspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Adana Demirspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Geçen sezonu 4. sırada tamamlayan Adana ekibinde İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın yerine gelen Hollandalı Patrick Kluivert, takımının başında ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Ligin yeni takımlarından Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak Adana Demirspor, yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Adana ekibi, son olarak sol kanat Luiz Nani, orta saha Dorukhan Toköz, stoperler Andreaw Gravillon ve Amir Feratovic ile forvet M'baye Niang'ı kadrosuna kattı, orta saha Benjamin Stambouli ile sözleşme yeniledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de mücadele eden Adana ekibi, 2. eleme turunda Romanya'dan CFR Cluj'u geçti, 3. eleme turu ilk maçında da Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 mağlup etti.

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Adana Demirspor Çaykur Rizespor Süper Lig TFF
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