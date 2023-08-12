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Spor
AA 12.08.2023 11:12

Fenehbahçe son 6 sezonda açılış maçlarını kaybetmedi

Fenerbahçe, lig tarihinde geride kalan 65 sezondaki ilk hafta maçlarının 43'ünü kazanırken, 12 beraberlik aldı ve 10 maçtan da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ligde son 6 sezonda ise oynadığı ilk hafta maçlarını kaybetmedi.

Fenehbahçe son 6 sezonda açılış maçlarını kaybetmedi
[Fotograf: AA]

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki ilk maçında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, lig tarihinde 42. kez açılış maçında taraftarının karşısına çıkacak.

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda sezona yarın "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 66. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 41 açılış maçının 33'ünü kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, 3 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

Son yenilgi 2003'te

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 20 yıl önce aldı.

Şampiyon tamamladığı 2003-2004 sezonunun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 8 ilk hafta maçının 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, toplamda ise lig tarihinde geride kalan 65 sezondaki ilk hafta maçlarında 43 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son açılış maçında ise geçen sezon Ümraniyespor'la berabere kaldı.

Son 6 sezonda yenilgisi yok

Fenerbahçe, ligde son 6 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarını kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, açılış haftasındaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunda RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 kaybederek aldı. Bu sezondan sonra 6 defa oynanan ilk hafta maçlarında Fenerbahçe 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

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