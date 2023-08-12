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Spor
TRT Haber 12.08.2023 00:13

Türkiye dünya ikincisi

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, ABD'ye 3-2 yenildi ve dünya ikincisi oldu.

Türkiye dünya ikincisi

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan final maçında milli takım, ABD'yle karşılaştı.

Türkiye, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. Ay-yıldızlı ekip ikinci seti geriden gelerek 25-23 aldı ve durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü seti 25-22 kazanan ABD, maçta skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan ABD, seti 25-16 alarak maça 2-2'lik eşitliği getirmeyi başardı.

Karar setini 15-10 alan ABD, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Milli takım ise gümüş madalya aldı. Daha önce 2011'de bu organizasyonda altın madalya alan Türkiye, 2007'den sonra bir kez daha gümüş madalya kazandı.

Bakan Bak, dünya ikincisi 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya alan milli takımı tebrik etti.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan final maçında ABD'ye 3-2 yenilen milli takımı turnuvada gösterdiği performanstan dolayı kutlayan Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda namağlup şekilde finale gelerek dünya ikincisi olan 'Filenin Genç Sultanları'nı tebrik ediyorum. Ablalarının izinden giden genç sultanlarımız ile harikulade bir nesil yakalamış olmanın haklı gururunu milletçe yaşıyoruz. Bu nesil ile nice şampiyonluklar kazanacağımıza yürekten inanıyor, genç sultanlarımıza gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Millilerimizin başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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