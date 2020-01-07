Cengiz Ünder Ada yolcusu07 Ocak 2020 Salı 12:58 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 13:00
Milli futbolcu Cengiz Ünder, Ada'ya mı gidiyor? İngiltere'nin önde gelen kulüplerinden Tottenham ve Everton'ın, Roma forması giyen 22 yaşındaki yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, İngilizleri peşinde koşturuyor.
Ada'nın dev ekipleri Tottenham ve Everton'ın genç oyuncuyu takibe aldığı ve Ocak ayı içinde bu transferi noktalamak istediği iddia edildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde iki takımın bu transfer için ciddi rekabet hâlinde olduğu ve ilk etapta 40 milyon euroluk bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi.
İtalya'daysa teknik direktör Eusebio di Francesco'nun, Nicolo Zaniolo'nun formundan memnun olduğu ve bu yüzden Cengiz'in satışına onay verebileceği konuşuluyor.
22 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 2 aylık bir sakatlık süreci geçirmiş ve bu dönemde formasını Zaniolo'ya kaptırmıştı.
Cengiz Ünder, 2 buçuk sezondur terlettiği Roma formasıyla bugüne dek 80 maça çıktı.
Bu maçlarda 15 kez ağları sarsan yıldız isim, 11 de gol pası verdi.
Kaynak: TRT SPOR