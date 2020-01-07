Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, diğer yandan da takımdan gidecek isimler netleşmeye başladı.

Sarı kırmızılılarda Yuto Nagatomo, İtalya'daki kulüplerle görüşme halinde. Japon futbolcunun daha önce de forma giydiği Serie A'ya dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da takımdan ayrılacak bir başka isimse Mariano. Brezilyalı futbolcunun menajeri ülkesinin takımlarıyla transfer görüşmesi gerçekleştiriyor.

Emre Mor İngiltere Championship'te kendine kulüp bakıyor

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Emre Mor da, kendine kulüp arıyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya'daki idmanlarda yer almayan genç oyuncu, İngiltere Championship'ten birkaç takımla görüşme gerçekleştirdi.

22 yaşındaki futbolcunun Celta Vigolu yetkililerle görüşüp Galatasaray ile yaptığı anlaşmayı feshedeceği ve sezonun ikinci yarısını İngiltere'de geçireceği belirtiliyor.

Ryan Babel'e talip var

Galatasaray'da Ryan Babel için de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Hollandalı futbolcu kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in de 33 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor.

Ryan Babel'in, Newcastle United ve Ajax ile görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında.

Kaynak: TRT SPOR