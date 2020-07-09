Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısı atılan karşılıklı gollere 1-1 sona erdi.

Çaykur Rizespor'un 11. dakikada Samudio'nun ayağından bulduğu gole, Hes Kablo Kayserispor, 32. dakikada Diego Angelo'nun frikikten attığı golle karşılık verdi.

Her iki takımında etkili pozisyonlar ürettiği mücadelinin ikinci yarısında Hes Kablo Kayserispor 75. dakikada 10 kişi kaldı. Gustavo Campanharo, rakibine yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi tarafından ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

Kayserispor 10 kişi sürdürdüğü maçın 87. dakikasında Artem Kravets'in penaltıdan attığı golle öne geçmeyi bildi.

Oyundan kopmayan ve rakibinin üstüne giden Çaykur Rizespor, uzatma dakikalarında, önce, 90+2. dakikada Denis Garmash ile eşitliği sağladı. Sonra 90+3. dakikada Ivanildo Fernandes ile 3-2 öne geçerek karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Bu sonuçla küme hattını çok yakından ilgilendiren maçtan galibiyet çıkartan Çaykur Rizespor puanını 32'ye çıkarttı.

Son 3 maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor ise 31 puanda kalarak tekrar küme hattına girdi.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-0 Kayserispor üstünlüğüyle sona ermişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada köşe vuruşunda takım arkadaşı ile paslaşan Mensah'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

GOL - RİZESPOR ÖNE GEÇTİ 11. dakikada Sağ kanattan sıfıra inen Orhan'ın içeriye çevridiği topa Samudio, dar açıdan uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı. Top Lung'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0

29. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza yayı üzerinden Kravets'in çıkardığı topa yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

GOL - KAYSERİSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 32. dakikada Serbest vuruşta topun başına geçen Diego Angelo nefis bir vuruşla topu kaleci Tarık'ın kapattığı köşeden ağlara gönderdi. 1-1

TOP DİREKTEN DÖNDÜ 38. dakikada Mensah'ın pasıyla sol kanattan bindiren Yasir'İn yerden pasında Campanharo, altıpasın hemen dışından vuruşunu yaptı. Direk gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Vetrih'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Lung, son anda köşeden filelere gitmekte olan topu parmakları ile kornere çeldi.

KAYSERİSPOR'DAN TEHLİKELİ ATAK 48. dakikada Kayserispor ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Mensah, iki oyuncudan sıyrılıp yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü. Seken topa sol çaprazdan Yasir gelişine bir vuruş yaptı. Top farklı şekilde yandan auta gitti.

63. dakikada Boldrin çalımlarla ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Lung topu güçlükle çeldi. Dönen topa Skoda hareketlendi; Diego araya girdi. Skoda'nun pozisyonu için de ofsayt bayrağı havaya kalktı.

KIRMIZI KART - KAYSERİSPOR 10 KİŞİ 75. dakikada Campanharo, Vetrih'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

KAYSERİSPOR PENALTI KAZANDI 86. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Mensah ceza sahaısna sokulmak istedi. Diomande ile girdiği ikili mücadelede hakem Diomande'nin topla elle oynadığını tespit etti.

GOL - KAYSERİSPOR ÖNE GEÇTİ 87. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Artem Kravets, köşeye sert ve düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

GOL - RİZE'DE EŞİTLİK VAR 90+2. dakikada sağ kanattan Boldrin'in ortasında arka direkte savunma topu uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Alberk'in vuruşunda Harmash'tan seken top ağlara gitti. 2-2

GOL - RİZESPOR YİNE ÖNE GEÇTİ 90+3. dakikada sağ kanattan Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta Fernandes kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-2

RİZESPOR 4. GOLE YAKLAŞTI 90+7. dakikada Garmash'ın sağ çaprazdan vuruşunda Lung topu güçlükle çeldi. Seken topu Boryachuk tamamlamak istedi. Ama Lung bu topa da yetişti ve golü önledi.

Mücadeleyi Rizespor 3-2 kazandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cem Satman

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan (Dk. 88 Atakan Akkaynak), Talbi, Ivanildo, Melnjak (Dk. 89 Alberk Koç), Abdullah (Dk. 71 Denys Garmash), Vetrih (Dk. 80 Andrii Boryachuk), Samudio, Sasse (Dk. 46 Ismael Diomande), Boldrin, Skoda

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Mesanovic (Dk. 71 Mario Situm), Campanharo, Djedje, Hasan Hüseyin (Dk. 83 Rienstra), Mensah, Yasir (Dk. 68 Lopes), Kravets

Goller: Dk. 11 Samudio, Dk. 90+2 Denys Harmash, Dk. 90+3 Ivanildo Fernandes (Çaykur Rizespor), Dk. 32 Diego Angelo, Dk. 87 Artem Kravets (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Orhan Ovacıklı, Dk. 43 Amedej Vetrih, Dk. 90+6 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 53 Gustavo Campanharo, Dk. 83 Hasan Hüseyin (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 75 Gustavo Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)