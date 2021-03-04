Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Teknik direktör Marius Ninel Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Sumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."