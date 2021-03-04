Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica ile yollar ayrıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çaykur Rizespor, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Teknik direktör Marius Ninel Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Sumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."
BİLGİLENDİRME | Marius Ninel Şumudica ile Yollarımız Ayrıldı— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) March 4, 2021
Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir.
Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/UPi3izGzas
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