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Spor
İHA 08.06.2023 19:40

Çaykur Rizespor teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

"21 Şubat 2022’den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz."


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