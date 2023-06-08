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Spor
AA 08.06.2023 19:29

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp ve Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre Bitexen Giresunspor, Beşiktaş ve İstanbulspor çirkin ve kötü tezahürat, Arabam.com Konyaspor da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle disipline gönderildi.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek de yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye verildi.

Ayrıca Arabam.com Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Beşiktaş maçının ardından sosyal medya paylaşımında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalarından dolayı tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi

PFDK'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası

Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray'a 468 bin 500, Fenerbahçe'ye 225 bin, Beşiktaş'a 310 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Kurul ayrıca, Arabam.com Konyaspor idarecisi İbrahim Şahin'e 11 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası, Yukatel Kayserispor'a 56 bin, MKE Ankaragücü'ne 246 bin, Kasımpaşa'ya 175 bin, Bitexen Giresunspor'a 125 bin, HangiKredi Ümraniyepor Teknik Direktörü Mustafa Er'e de 1 maçtan men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.

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