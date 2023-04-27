Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.04.2023 15:15

Çaykur Rizespor Süper Lig hedefine kilitlendi

Spor Toto 1. Lig'de, 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Alper Potuk, en büyük hedefinin Çaykur Rizespor'u hak ettiği Süper Lig'e yeniden çıkarmak olduğunu belirtti.

Çaykur Rizespor Süper Lig hedefine kilitlendi
[Fotograf: AA]

Alper Potuk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Süper Lig yarışında telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını söyledi.

Deneyimli oyuncu, Süper Lig'e yükselme yarışında her şeyin kendi ellerinde olduğunu ifade etti.

"Süper Lig yarışındaki en büyük ve direkt rakibimiz olan Pendikspor ile oynuyoruz. İnşallah kazanabilirsek yüzde 99 Süper Lig'e yükselmiş oluruz. İç sahada taraftarımız ile de tur atarız. Alınacak bir puan da yüzde 80 hedefimize ulaştırır bizi. Son haftalarda takım olarak yükselen performansa sahibiz. Önemli olan Çaykur Rizespor'un başarısı. Geçen yıl düşerken ben de bu takımın bir parçasıydım. Bu yüzden benim de kişisel olarak en büyük hedefim Rizespor'u hak ettiği Süper Lig'e tekrardan çıkarmak. İnşallah iki maç sonra taraftarımız ile tur atarız."

Çaykur Rizespor Süper Lig hedefine kilitlendi

Potuk, takımda aile ortamı oluşturmak için çok yoğun çalışıldığının altını çizdi.

"Bunu başardık ve son haftalarda daha net gösteriyoruz. Antrenmanda, antrenmandan sonra, evde, her ortamda çok iyi bir ilişki oluştu. Herkes birbiri ile çok iyi anlaşıyor. Başarının önemli sırlarından biri de bu."

Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın rakip analizinde, bireysel konuşmalarda çok katkı sağladığına işaret eden Potuk, "Geçen kendisi anlattı, hocalık kariyerinde kupa olmadığını. İnşallah bu sene hocamıza da bir ilki yaşatırız." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Çaykur Rizespor
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:24
Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tarihi gün
16:12
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
16:07
Rusya: Ukrayna'da denizden fırlatılan uzun menzilli silahlarla hedefleri vurduk
16:10
TSK'nın tankları modernizasyonla yeni kabiliyetler kazanıyor
15:41
Çiftçilere yaklaşık 4,5 milyar lira sulama desteği verilecek
Karnak Tapınağı ve Luksor Tapınağı, Mısır tarihine ışık tutuyor
Karnak Tapınağı ve Luksor Tapınağı, Mısır tarihine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
TRT Çocuk’tan TEKNOFEST’e özel içerikler
TRT Çocuk’tan TEKNOFEST’e özel içerikler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ