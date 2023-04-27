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Spor
AA 27.04.2023 14:21

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, "Oyunumuzu oynayacağız ve nasıl gideceğini göreceğiz. Önümüzdeki iki maç, aşağı ve yukarıyla olan bağlantımızı belirleyecek." dedi.

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
[Fotograf: AA]

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce teknik direktör Aleksandar Stanojevic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Stanojevic, evlerinde oynayacakları maçın önemine değindi.

"Kendi stil ve taktiklerimizle oynayacağız. Oyunumuzu oynayacağız ve nasıl gideceğini göreceğiz. Önümüzdeki iki maç, aşağı ve yukarıyla olan bağlantımızı belirleyecek. Özellikle kendimizi göstermemiz için önemli maçlar. Sakatlıklarla mücadele ediyoruz. Bazıları bizim sorumluluğumuz, bazıları futbolcuların bireysel sorumlulukları. Fakat bunlarla mücadele etmeye devam etmek zorundayız. Bu problemimizi analiz etmemiz gerekiyor."

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeşil-beyazlı oyuncu Marlos Moreno, güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerini ve mutlak galibiyet almak istediklerini dile getirdi.

Öte yandan oyuncular, ısınma ve koşuyla başladıkları idmanı, toplu oyun ve taktik çalışmayla tamamladı.

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