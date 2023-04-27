Karşıyaka'dan taraftara jest

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre müsabaka için kendisine ve çocuğuna bilet alan taraftarlara, çocukları için forma hediye edilecek.

Formalar bilet alımı sırasında KSK Store mağazalarından teslim alınacak. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Karşıyaka, bu kez iç saha avantajını kullanıp ilk 6'daki yerini korumayı hedefliyor.