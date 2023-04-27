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Spor
DHA 27.04.2023 13:43

Karşıyaka'dan taraftara jest

TFF 3. Lig 1. Grup'ta pazar günü evinde play-off hattındaki rakiplerinden 52 Orduspor FK ile karşılaşacak Karşıyaka'da yönetim tribünleri doldurmak için harekete geçti.

Karşıyaka'dan taraftara jest
[Fotograf: AA]

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre müsabaka için kendisine ve çocuğuna bilet alan taraftarlara, çocukları için forma hediye edilecek.

Formalar bilet alımı sırasında KSK Store mağazalarından teslim alınacak. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Karşıyaka, bu kez iç saha avantajını kullanıp ilk 6'daki yerini korumayı hedefliyor.


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