Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.04.2023 12:57

Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Türkiye Şampiyonası başladı.

Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı
[Fotograf: AA]

Erzurum Palandöken Buz Sporları Salonu'nda 6 kategoride yapılan şampiyonaya, Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa Kars, Ardahan ve Kocaeli illerinden 110'u kadın 217 sporcu katılıyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu, Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası'nın sezonun son organizasyonu olduğunu söyledi.

Şampiyonada Türkiye'de ilk 8'e giren sporcuların yarıştığını ifade eden Korucu, "Burada derece elde eden ve kendini gösteren sporcular, ileriye dönük daha iyi şartlarda yer bulabileceklerdir." diye konuştu.

Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

"Sporseverleri yarışları izlemek için salona davet ediyoruz"

Korucu, sporseverleri yarışları izlemek için salona davet etti. Korucu, yarışların yeni başladığını, küçükler ve büyükler kategorilerinde sporcuların olduğunu anlattı.

"Sporcuların derece yapması ve kendini göstermesi bakımından Erzurum buz pisti, müsait bir pist. Sporcuların geleceği konusunda umutlarımız çok fazla. Buraya gelen sporculara başarılar diliyorum."

Şampiyona 30 Nisan'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Giresunsporlu Sergio Junior lig sonundan umutlu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:24
Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tarihi gün
16:12
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
16:07
Rusya: Ukrayna'da denizden fırlatılan uzun menzilli silahlarla hedefleri vurduk
16:10
TSK'nın tankları modernizasyonla yeni kabiliyetler kazanıyor
15:41
Çiftçilere yaklaşık 4,5 milyar lira sulama desteği verilecek
Karnak Tapınağı ve Luksor Tapınağı, Mısır tarihine ışık tutuyor
Karnak Tapınağı ve Luksor Tapınağı, Mısır tarihine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
TRT Çocuk’tan TEKNOFEST’e özel içerikler
TRT Çocuk’tan TEKNOFEST’e özel içerikler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ