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Spor
AA 27.04.2023 12:47

Giresunsporlu Sergio Junior lig sonundan umutlu

Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Brezilyalı oyuncusu Sergio Junior, hedeflerine ulaşarak sezon sonunda ligde kalacaklarını söyledi.

Giresunsporlu Sergio Junior lig sonundan umutlu
[Fotograf: AA]

Sergio Junior, kulüp tesislerinde gazetecilere, ligde final niteliğinde karşılaşmalar oynayacaklarını belirtti.

Brezilyalı oyuncu Sergio Junior, ligde kalmayı hedefliyoruz.

"Bizim için çok zorlu bir sezon oluyor. Giresunspor'un Süper Lig'de kalması kentteki herkes için çok önemli. Bizim için de öyle. Futbolcular olarak hiçbir zaman savaşmayı bırakmayacağız. En sonunda da hedefimize ulaşarak sezon sonunda ligde kalacağız."

Başarıya inanan oyuncu grubuna sahibiz.

Kaleci Ferhat Kaplan ise başarıya inanan oyuncu grubuna sahip olduklarını vurguladı.

"Biz inandık. Bu durumu düzelteceğiz. Bu haftadan itibaren her şeyin değişeceğini göreceğiz. Hedefimiz belli. Giresunspor'u sezon sonunda ligde tutarak adını Süper Lig'de devam ettireceğiz."

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