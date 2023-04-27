Giresunsporlu Sergio Junior lig sonundan umutlu

Sergio Junior, kulüp tesislerinde gazetecilere, ligde final niteliğinde karşılaşmalar oynayacaklarını belirtti.

Brezilyalı oyuncu Sergio Junior, ligde kalmayı hedefliyoruz.

"Bizim için çok zorlu bir sezon oluyor. Giresunspor'un Süper Lig'de kalması kentteki herkes için çok önemli. Bizim için de öyle. Futbolcular olarak hiçbir zaman savaşmayı bırakmayacağız. En sonunda da hedefimize ulaşarak sezon sonunda ligde kalacağız."

Başarıya inanan oyuncu grubuna sahibiz.

Kaleci Ferhat Kaplan ise başarıya inanan oyuncu grubuna sahip olduklarını vurguladı.

"Biz inandık. Bu durumu düzelteceğiz. Bu haftadan itibaren her şeyin değişeceğini göreceğiz. Hedefimiz belli. Giresunspor'u sezon sonunda ligde tutarak adını Süper Lig'de devam ettireceğiz."