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Spor
AA 27.04.2023 12:55

Alanyaspor Ümraniyespor'u konuk edecek

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, 28 Nisan Cuma günü'a konuk edecek.

Alanyaspor Ümraniyespor'u konuk edecek
[AA arşiv]

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 13'ünden mağlup ayrılan Corendon Alanyaspor  haftaya 35 puanla 11. basamakta girdi. Bu sezon 2 kez teknik direktör değişikliğine giden Alanyaspor, Ömer Erdoğan yönetiminde ilk kez sahaya çıkacak.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Ümraniyespor ise, 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda hanesine 23 puan yazdırabildi.

Ligdeki son 3 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan 18. sıradaki İstanbul temsilcisi, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde çıkacağı ikinci maçta ilk galibiyetini almaya çalışacak.

HangiKredi Ümraniyespor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.

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