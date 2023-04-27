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Spor
AA 27.04.2023 12:52

Milli boksör Batuhan Çiftçi Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefliyor

Milli boksör Batuhan Çiftçi, Özbekistan'da 30 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Milli boksör Batuhan Çiftçi Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefliyor
[Fotograf: AA]

Kariyerinde 10 Türkiye şampiyonluğu ile Balkan Şampiyonası'nda ve Akdeniz Oyunları'nda altın madalyası bulunan milli boksör Batuhan Çiftçi, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Batuhan, yumruklarını şampiyonada ilk 3 arasına girmek için sallıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Batuhan Çiftçi, 16-17 yıldır boks yaptığını söyledi.

Fenerbahçe forması giydiğini ve 57 kiloda mücadele ettiğini hatırlatan Batuhan, "Boksa babam sayesinde başladım. Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil ettim." diye konuştu.

Batuhan, Kastamonu'da üçüncü etap kampıyla Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını anlattı.

"Hazırlık sürecimiz gayet iyi geçiyor. Antrenörlerim bana çok şey katıyor. Maç tarihini bekliyoruz ve olabildiğince kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli boksör, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derecesi bulunmadığına işaret etti.

"Önümüzdeki Dünya Şampiyonası ve Avrupa Oyunları'nda madalyayı göğsümüze takacağız ve Türkiye'ye o şekilde döneceğiz. Son bir buçuk iki yıldır ivmeyi yukarı çektim. İnşallah bayrağımızı en yukarı çekip tepelerde dalgalandırabiliriz. Tek hedefimiz, tek hayalimiz önümüzdeki Dünya Şampiyonası ve Avrupa Oyunları."

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