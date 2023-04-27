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Spor
AA 27.04.2023 15:09

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sevinci

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen Michy Batshuayi, takımla çalıştı.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sevinci

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salondaki kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sevinci

Daha sonra sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan sakatlığı geçen golcü oyuncu Michy Batshuayi de takımla çalıştı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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