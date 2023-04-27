Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sevinci

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salondaki kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan sakatlığı geçen golcü oyuncu Michy Batshuayi de takımla çalıştı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.