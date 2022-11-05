CANLI | Galatasaray-Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, Beşiktaş2ı konuk ediyor. Maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor.
Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayan derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
18. dakikada Icardi Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi.
Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.
Şenol Güneş'in ikinci döneminde ilk kez derbiye çıkacak siyah beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetimindeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti. Beşiktaş, Güneş ile 2'de 2 yaparak zirve takibini sürdürmek istiyor.
Derbinin heyecanını TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: NEF
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Josef, Gedson, Cenk Tosun, N'koudou, Weghorst.