Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 18:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
CANLI | Filenin Efeleri Slovakya karşısında
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki son maçında bugün Slovakya'ya konuk oluyor. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanıyor.
Slovakya'nın Poprad şehrindeki Poprad Arena'daki mücadele TSİ 18.00'de başladı.
Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi garantiledi.
İlk maçta Slovakya'yı 3-0, ikinci karşılaşmada Portekiz'i deplasmanda 3-1 yenen milliler, Portekiz'le Trabzon'da oynadığı maçı da 3-0 kazanmıştı.
Son 2 senenin şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu sonuçlarla 4'lü final oynamaya hak kazandı.
Milliler, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.
Etiketler: A Milli Erkek Voleybol Takımı Voleybol
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