CANLI | Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşıyor. Kritik maç TRT Spor'dan yayımlanıyor.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan müsabaka, saat 19.00'da başladı.
Birinci çeyrek sonucu: Anadolu Efes 31-25 Fenerbahçe Beko
Final serisi üçüncü maçında heyecan @trtspor'da devam ediyor!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 11, 2022
İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 31 - 25 Fenerbahçe Beko pic.twitter.com/HGfYTRNNtu
İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 52-50 Fenerbahçe Beko
Shane Larkin’in bu üçlüğü ile Anadolu Efes, ilk yarıyı iki sayı önde kapatıyor!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 11, 2022
ING Basketbol Süper Ligi Final Serisi 3. Maçı
İlk yarı sonucu: (0) Anadolu Efes 52 - 50 Fenerbahçe Beko (2) pic.twitter.com/pFDYdRvNM7
Sarı-lacivertli takım kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.
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