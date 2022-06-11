Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan müsabaka, saat 19.00'da başladı.

Birinci çeyrek sonucu: Anadolu Efes 31-25 Fenerbahçe Beko

Final serisi üçüncü maçında heyecan @trtspor 'da devam ediyor! İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 31 - 25 Fenerbahçe Beko pic.twitter.com/HGfYTRNNtu

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 52-50 Fenerbahçe Beko

Shane Larkin’in bu üçlüğü ile Anadolu Efes, ilk yarıyı iki sayı önde kapatıyor!



ING Basketbol Süper Ligi Final Serisi 3. Maçı

İlk yarı sonucu: (0) Anadolu Efes 52 - 50 Fenerbahçe Beko (2) pic.twitter.com/pFDYdRvNM7