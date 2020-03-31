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Caiçara'dan 1000 aileye gıda yardımı
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara, 1000 ailenin gıda ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.
Caiçara, eski takım arkadaşı Göztepeli Marcio Mossoro'nun yardım davetini kabul ettiğini açıkladı.
"Dayanışma teklifini kabul ediyorum Mossoro kardeşim. Ben ve ailem de bu zamana kadar Türk halkı tarafından çok iyi bir şekilde ağırlandık. Şimdi sıra bana geldi. Bunun karşılığında ben de 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılamaya hazırım."
Caiçara, açıklamasında, Kızılay'a yapacağı bu yardıma katılması için takım arkadaşları Robinho ve Carlos Ponck ile Demir Grup Sivasspor'da forma giyen vatandaşı Fernando'ya da davette bulundu.
Etiketler: Medipol Başakşehir Junior CaiçaraSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 14:21
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