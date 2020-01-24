Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, Bursaspor'un gündeminde Milan Baros'un olmadığını dile getirdi.

Bu haberlerin dış basın kaynaklı olduğunu belirten Erdoğan, konunun bir yanlış anlaşılma sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

"Çek gazeteci, Kerem Can Akyüz'ü Milan Baros sanmış"

Erdoğan, Baros'la daha önce çalıştığını anlattı.

"Milan Baros'u yakından tanıyorum ve antrenörlük yaptığım dönemde kendisiyle çalıştım. Bu transfer iddialarını ben de yabancı basından okudum. Yakın zamanda Kerem Can Akyüz'ü kadromuza kattık. Çek bir gazeteci bu transfer haberindeki fotoğrafı görüp onu Milan Baros sanmış. Bunun üzerine böyle bir haber yazmış. Milan Baros gündemimizde yok. Olay tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibarettir."

Ülkesinin Banik Ostrava takımında forma giyen 38 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da oynadığı 116 resmi maçta 61 gol kaydetmişti.