Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törene, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı katıldı.

Törende, Cristian Sapunaru 1,5 yıllığına ve Emre Taşdemir de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.