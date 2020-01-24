Emre Taşdemir ve Sapunaru imza attı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Hes Kablo Kayserispor'da 2 yeni transfer için imza töreni düzenlendi.
[Fotoğraf: Kayserispor Kulübü]
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törene, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı katıldı.
Törende, Cristian Sapunaru 1,5 yıllığına ve Emre Taşdemir de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Etiketler: Hes Kablo Kayserispor Emre Taşdemir SapunaruSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 19:23